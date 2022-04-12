Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин допустил создание ракеты «Ангара-А3»

Дмитрий Рогозин заявил, что создание средней ракеты «Ангара-А3» находится в начале пути

Фото: Роскосмос

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».

«Центр Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию "Ангары-А3" грузоподъемностью от 12 до 15 тонн… Намерения Центра Хруничева насчет "Ангары-А3" — это начало пути», — заявил глава госкорпорации.

По его словам, в настоящее время у России есть весь спектр ракет от легкого до тяжелого классов, а одновременное существование перспективных «Ангары-А3» и «Союз-5» позволит создать дополнительные возможности резервирования.

«Когда мы говорим о носителях, должно быть техническое резервирование. Никто не застрахован от аварий. Когда происходит авария, то останавливаются пуски конкретного носителя на определенный период. И если нет другого носителя близкой грузоподъемности, то в целом вся пусковая кампания нарушается», — сказал менеджер.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря

В апреле в пермской компании «Протон-ПМ», производящей двигатели для ракет семейства «Ангара», допустили введение сокращенной рабочей недели для отдельных сотрудников.

В апреле 2019 года Рогозин заявлял, что «проекта "Ангара-А3" никто никогда не планировал», поскольку «была ракета "Зенит"», которую решено заменить на «Союз-5».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России
В Москве недосчитались элитного жилья
Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.