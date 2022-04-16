Около мусорного бака в Париже обнаружили скрипку за 100 тысяч евро

Ouest-France: в Париже около мусорки нашли украденную у скрипача Тедде скрипку за €100 тыс

В Париже около мусорного бака прохожая обнаружила скрипку конца XIX века. Об этом сообщает газета Ouest-France.

Как отмечает издание, инструмент был украден у 55-летнего музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде (Enrico Tedde) в ноябре 2021 года. Стоимость скрипки с подписью знаменитого венецианского скрипичного мастера Джулио Дегани составляет 100 тысяч евро. «В футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился», — поделился скрипач.

Отмечается, что нашедшая скрипку женщина отказалась от вознаграждения и пожелала остаться неизвестной. Однако она приняла приглашение на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей. Он пройдет 15 мая.

В 2020 году в мусорной корзине в аэропорту Дюссельдорфа обнаружили картину за 280 тысяч евро. Сюрреалистическое полотно французского художника Ива Танги было случайно оставлено в аэропорту бизнесменом, направлявшимся в Израиль 27 ноября. Владелец забыл произведение искусства на стойке регистрации, когда садился на рейс в Тель-Авив.