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СК допросит пойманного в Мариуполе английского наемника

СК России допросит пойманного в Мариуполе британского наемника Шона Питера

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СК РФ) допросит еще одного британского наемника, пойманного в Мариуполе. Такая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что гражданин Великобритании Шон Питер служил в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это уже второй англичанин, попавший в плен в Мариуполе. По данным ведомства, мужчина заявил о желании вернуться домой.

Ранее в апреле среди украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен в Мариуполе, нашли наемника-британца по имени Эйден Эслин. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

13 апреля, Минобороны России заявило о 1026 сдавшихся в плен военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. В числе сдавшихся — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 человек был ранен, их направили в городскую больницу Мариуполя.

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Мария Гейн
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