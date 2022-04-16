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Стало известно о планах уволить в запас служивших на «Москве» срочников

Главком ВМФ: служившие на крейсере «Москве» срочники будут уволены в запас до июля

Фото: Stringer / Reuters

Моряки-срочники, служившие на затонувшем во время шторма флагмане Черноморского флота РФ ракетном крейсере «Москва», будут уволены в запас в плановые сроки. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Николай Евменов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что срочники будут уволены в запас с мая до июля. В настоящее время личный состав корабля находится в Севастополе.

Ранее стало известно, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены.

14 апреля, Министерство обороны сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». В качестве причины ЧП назвал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов.

Позднее ведомство заявило, что корабль затонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения.

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Ксения Назарова
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