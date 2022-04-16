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Путин подписал соглашение с Уругваем о ратификации пенсии

Путин подписал с Уругваем закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал с Уругваем закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение распространяется на граждан России и Уругвая, а также членов их семей. Новый закон касается не только выплат пенсий по старости, но и по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что такая мера положительно повлияет на российско-уругвайские отношения в области социального обеспечения. Кроме того, это повысит уровень социальной защищенности граждан.

Ранее в апреле Путин заявил о необходимости дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальные выплаты. Правительству поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

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Мария Гейн
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