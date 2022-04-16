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ЦСКА на последней минуте упустил победу над аутсайдером РПЛ

ЦСКА на последней минуте упустил победу над «Уфой» в матче РПЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 апреля, и завершилась со счетом 1:1. Гостей в концовке второго тайма вывел вперед Марио Фернандес, но армейцы упустили победу из-за пропущенного гола на последней добавленной минуте. Забитым мячом отметился Алексей Никитин.

ЦСКА набрал 44 очка и находится на третьем месте в чемпионате. «Уфа» остается аутсайдером РПЛ. Команда с 22 очками находится на 14-й позиции.

ЦСКА в следующем туре 24 апреля на своем поле сыграет с «Динамо». «Уфа» днем раньше на выезде встретится с «Уралом».

Алексей Гусев
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