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Гол Дзюбы помог «Зениту» победить аутсайдера РПЛ

«Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Урал» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Зенит» на своем поле победил екатеринбургский «Урал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. В составе сине-бело-голубых в первом тайме голами отметились Юри Алберто, Клаудиньо и Артем Дзюба. Избежать разгромного поражения гостям помог гол Юрия Железнова.

«Зенит» набрал 55 очков и упрочил лидерство в чемпионате. «Урал» остается аутсайдером РПЛ и с 21 очком располагается на 15-й позиции.

«Зенит» в следующем туре 25 апреля на выезде сыграет с «Краснодаром». «Урал» двумя днями раньше дома примет «Уфу».

Алексей Гусев
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