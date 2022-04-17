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В России отказались демилитаризировать Украину 10 лет

Политолог Бальбек заявил, что Россия не собирается 10 лет демилитаризировать Украину

Фото: Pixabay

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя заявление Владимира Зеленского в интервью CNN, что Украина готова «вести бои» 10 лет, заявил об отказе России демилитаризировать Украину настолько долго. Об этом он рассказал РИА Новости.

«В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек.

Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Владимир Зеленский готов воевать до своей старости, подчеркнул Бальбек. «Но этого не будет. Поставки оружия его не спасут, а неонацизм на Украине будет уничтожен. Впрочем, он может воевать с нами в своих интервью или мемуарах, но это уже другая война, без смертей и перестрелок», — сказал политолог.

Ранее Зеленский заявил, что Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет». При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

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Марина Совина
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