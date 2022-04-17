Совбез Белоруссии предупредил Запад о разрушениях на его территории при агрессии
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович предупредил, что армия республики будет готова дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран, и отметил, что при агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. Его слова приводит РИА Новости.
«Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня на Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины», — сказал представитель Совбеза, выразив надежду, что Запад этого не захочет, поскольку не получится так, что он развяжет агрессию по отношению к Белоруссии и военные действия будут проходить только в Белоруссии.
«Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы», — сказал Вольфович. Он также обратил внимание, что в сопредельных странах выросло количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, растет количество полетов военной авиации у белорусских границ, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается «уничтожить» Россию и Белоруссию — по его мнению, США и Европейский союз (ЕС) шли к этому годами.