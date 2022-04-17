Совбез Белоруссии предупредил Запад о разрушениях на его территории при агрессии

Госсекретарь Совбеза Белоруссии предупредил, что армия даст ответ на провокацию Запада

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович предупредил, что армия республики будет готова дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран, и отметил, что при агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня на Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины», — сказал представитель Совбеза, выразив надежду, что Запад этого не захочет, поскольку не получится так, что он развяжет агрессию по отношению к Белоруссии и военные действия будут проходить только в Белоруссии.

«Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы», — сказал Вольфович. Он также обратил внимание, что в сопредельных странах выросло количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, растет количество полетов военной авиации у белорусских границ, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается «уничтожить» Россию и Белоруссию — по его мнению, США и Европейский союз (ЕС) шли к этому годами.