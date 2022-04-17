Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Перу предложили ввести химическую кастрацию для насильников

Президент Перу Кастильо предложил ввести обязательную химическую кастрацию для педофилов

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Правительство Перу обсуждает введение в стране радикальных мер, таких как обязательная химическая кастрация для насильников несовершеннолетних, подростков и женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение внес президент Перу Педро Кастильо. Поводом для этого стал случай сексуального насилия в отношении похищенной трехлетней девочки в городе Чиклайо. Лидер страны призвал Конгресс поддержать инициативу правительства для внесения изменений в уголовный кодекс страны. «Этот ужасный и нечеловеческий поступок заставляет нас как государство подумать о внедрении более жесткой государственной политики, которая защищала бы права самых незащищенных, которыми являются наши дети», — заявил Кастильо.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Пожизненное заключение грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тех, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о возможности России обойти западные санкции
МИД Молдавии прокомментировал запрет на ношение георгиевской ленточки
Володин уличил Зеленского в желании выиграть время
В Перу предложили ввести химическую кастрацию для насильников
Немцы испугались последствий эмбарго на российский газ
Володин призвал Зеленского незамедлительно отвести войска из Донбасса
Юрист напомнил россиянам о малоизвестной выплате на детей
Автоэксперт описал метод угона элитных автомобилей
Ирландцам посоветовали реже тормозить для экономии бензина
На Камчатке умер участник Авачинского марафона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.