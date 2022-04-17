В Перу предложили ввести химическую кастрацию для насильников

Президент Перу Кастильо предложил ввести обязательную химическую кастрацию для педофилов

Правительство Перу обсуждает введение в стране радикальных мер, таких как обязательная химическая кастрация для насильников несовершеннолетних, подростков и женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение внес президент Перу Педро Кастильо. Поводом для этого стал случай сексуального насилия в отношении похищенной трехлетней девочки в городе Чиклайо. Лидер страны призвал Конгресс поддержать инициативу правительства для внесения изменений в уголовный кодекс страны. «Этот ужасный и нечеловеческий поступок заставляет нас как государство подумать о внедрении более жесткой государственной политики, которая защищала бы права самых незащищенных, которыми являются наши дети», — заявил Кастильо.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Пожизненное заключение грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тех, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.