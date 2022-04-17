Стало известно количество проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ

Daily Mail: 15 игроков АПЛ провалили допинг-тесты с 2015 по 2020 год и не были наказаны

Стало известно количество проваливших допинг-тесты футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в период с 2015 по 2020 год 15 игроков сдали положительные тесты на допинг. У 12 футболистов в организме были обнаружены вещества, повышающие работоспособность. Среди найденных в допинг-пробах запрещенных веществ были кокаин, амфетамин и кортикостероиды.

Отмечается, что ни один уличенный в применении допинга футболист не был наказан. При этом следствие по одному из случаев продолжается в течение пяти месяцев после получения положительного результата теста. В Британском антидопинговом агентстве (UKAD) заявили, что санкции не применялись из-за случайного употребления или наличия у игрока терапевтического исключения.

Ранее российская теннисистка Елизавета Демина, отстраненная за допинг, заявила, что принимать запрещенное вещество ей советовал тренер. «Тренер сказал, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены, и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо», — рассказала 20-летняя спортсменка.