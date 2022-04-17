Аналитик оценил перспективу открытия Китаем «второго фронта» из-за Тайваня

Аналитик Линин: Китай может взять опыт России для восстановления суверенитета над Тайванем

Власти Китая активно изучают опыт России в проведении специальной операции на Украине, чтобы в дальнейшем применить его. Об этом заявил военный эксперт Евгений Линин в разговоре с «Московским комсомольцем».

Он пояснил, что перед КНР стоит сложная задача по восстановлению своего суверенитета над технологически развитым Тайванем, который может стать большим подспорьем в его экономической войне с США. Для этого китайские спецслужбы, под видом журналистов, находятся на линии соприкосновения, а также на участках коммуникаций инфраструктуры.

Аналитик подчеркнул, что Пекину ничего не помешает воссоединиться с островным государством. Он обратил внимание на то, что у Китая одна из мощнейших армий и один из мощнейших в мире флотов. Кроме того, КНР обладает полноценной ядерной триадой — ядерными ракетами наземного, воздушного и подводного базирования, добавил Линин. В связи с этим меры, которые США могут предпринимать для ограничения действий Китая в отношении Тайваня, не могут быть военного характера, пояснил эксперт. В заключение он добавил, что Вашингтон не сможет помешать воссоединению материковой части с островом.

Ранее политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович указал на предпосылки к попыткам Китая вернуть Тайвань под контроль. По его оценкам, это может произойти уже в 2022 году.