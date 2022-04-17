Фанаты «Барселоны» избили бывшего футболиста «Айнтрахта»

Фанаты «Барселоны» избили экс-футболиста «Айнтрахта» Фенина после вылета из Лиги Европы

Фанаты испанской «Барселоны» избили бывшего футболиста франкфуртского «Айнтрахта» Мартина Фенина. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Инцидент произошел после четвертьфинального матча команд в Лиге Европы. Фанаты каталонского клуба напали на экс-спортсмена, который приехал на встречу как обычный болельщик. По словам 35-летнего Фенина, его избили на глазах жены.

Встреча команд прошла в четверг, 14 апреля, на испанском стадионе «Камп Ноу». Ответный матч завершился победой гостей со счетом 3:2. Первая игра четвертьфинала завершилась вничью (1:1). Таким образом, «Барселона» вылетела из розыгрыша турнира.

«Барселона» попала во второй по значимости еврокубок впервые за 17 лет. Каталонцы заняли третью строчку в квартете в групповом этапе Лиги чемпионов и не сумели пробиться в стадию плей-офф.

Фенин выступал за «Айнтрахт» с 2008 по 2011 год. С 2007 по 2011 год футболист играл за национальную сборную Чехии.