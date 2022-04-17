Боец UFC Дастин Порье заявил, что может вернуться в октагон и провести поединок в июле

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье ответил на вопрос о следующем поединке. Его слова доступны на странице в Twitter.

Боец заявил, что может вернуться в октагон и провести поединок в июле. Последний бой американец провел в декабре 2021-го. Тогда Порье уступил в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльзу Оливейре.

Ранее Порье допустил проведение четвертого поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Он отреагировал на пост в социальных сетях одного из болельщиков, который заявил, что руководство UFC может дожидаться выздоровления Макгрегора, чтобы вновь столкнуть его с американцем в октагоне. «Похоже на то», — прокомментировал данную версию Порье.

В январе 2021-го Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш за поражение в 2014 году. В июле 2021 года американец вновь победил ирландца. В концовке первого раунда Макгрегор получил травму и не смог продолжить поединок.