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Спорт

Порье допустил проведение четвертого боя с Макгрегором

Боец MMA Дастин Порье допустил проведение четвертого боя с Конором Макгрегором в UFC
Дастин Порье

Дастин Порье. Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье допустил проведение четвертого поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

Порье отреагировал на пост в социальных сетях одного из болельщиков, который заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может дожидаться выздоровления Макгрегора, чтобы вновь столкнуть его с американцем в октагоне. «Похоже на то», — прокомментировал данную версию Порье.

Макгрегор получил травму в третьем поединке против Порье на турнире UFC в июле 2021-го. В концовке первого раунда ирландец сломал ногу. Судья зафиксировал поражение Макгрегора техническим нокаутом.

Макгрегор уступил Порье и в их втором очном противостоянии. Тогда американец отправил ирландца в нокаут, таким образом, взяв реванш за поражение в 2014 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации в легком весе.

Николай Костюков
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