Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о гибели эвакуировавшего 150 раненых российского летчика

Погибшего на Украине российского военного летчика посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стало известно о гибели военного летчика из Ульяновска Тимура Кипчатова во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает Tatar73.ru

По данным издания, благодаря мужеству пилота было эвакуировано свыше 150 раненых и десантировано свыше 300 военнослужащих, что способствовало продвижению российских войск и уничтожению противника. Приказом президента России Кипчатов посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду передали отцу погибшего.

Церемония прощания произошла в родном для героя городе Старая Кулатка. Проститься с погибшим пришли сотни жителей райцентра, вдова, маленькая дочь, родители, сослуживцы и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Тимур Кипчатов из многодетной семьи, после школы он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в 439-й авиационной базе армейской авиации 3-го командования ВВС и ПВО (ныне — 112-й отдельный вертолетный полк).

16 апреля сообщалось, что в Петербурге простились с погибшим в спецоперации на Украине генералом Владимиром Фроловым.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Украинские военные в Мариуполе отказались сдаться
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29
В Великобритании педофилы избежали тюрьмы после извинений
Экономист рассказал о последствиях технического дефолта
Невролог назвал способы оставаться в тонусе без вреда для здоровья
Соседи рассказали о буйном поведении убившего спасателя стрелка из Одинцово
Живущая в Турции россиянка назвала достойные бюджетные отели для отдыха в мае
Медведев назвал дефолт России целью стратегии Евросоюза
Умерла сыгравшая в «Кремлевских курсантах» актриса Маргарита Анастасьева
Бородина публично унизила бывшего мужа со словами «тебе интересна моя постель»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.