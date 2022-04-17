Приглашение Байдена в Киев сравнили с покушением

Депутат Госдумы Шхагошев призвал президента США Байдена приехать не в Киев, а в Донбасс

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что приглашение президента США Джо Байдена в Киев напоминает покушение на его жизнь от украинских властей. Парламентарий призвал Байдена приехать в Донбасс, сообщает РИА Новости.

Депутат сравнил приглашение президента Украины Владимира Зеленского к Байдену с покушением на фоне вооружения граждан республики.

«Зеленский вооружил практически все население Киева, в том числе тысячи и тысячи представителей криминалитета и бывших заключенных. В таких условиях приглашение Байдена, честно говоря, похоже на покушение на него», — отметил Шхагошев.

По словам депутата, если Киев стремится показать американскому президенту происходящее, то его следует пригласить не в Киев, а «поближе к Луганску и Донецку».

«Байдену следует приехать туда, где идет бой, где украинские войска используют мирное население как живой щит. Там он убедится, правду говорит Россия или нет», — заключил Шхагошев.

Ранее, 17 апреля, Зеленский посоветовал Байдену приехать на Украину. При этом украинский лидер признал, что окончательное решение о поездке остается за американским коллегой, поскольку следует исходить из возможности обеспечить его безопасность.