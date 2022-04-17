Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы российские регионы в зоне риска из-за лесных пожаров

Минприроды: в зоне риска в апреле из-за лесных пожаров находятся Забайкалье и Приморье

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минприроды России назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил глава ведомства Александр Козлов, в зоне риска на апрель находятся Забайкальский край, Бурятия, Амурская, Курганская, Омская, Новосибирская, Тюменская области и Приморье.

Глава ведомства объяснил, что активное развитие пожароопасной ситуации в данных регионах связано со сходом снежного покрова.

Ранее эксперты оценили масштабы опасных возгораний с начала весны на территории Сибирского федерального округа. По их данным, огонь поглотил 776 гектаров леса. Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. По словам заместителя начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко, все возгорания обнаружили и ликвидировали в первые сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил об угрозе прекращения переговоров с Москвой
Минобороны перехватило радиопереговоры боевиков «Азова» с властями Украины
Российские военные призвали боевиков в Мариуполе сложить оружие
Тренер Чимаева раскрыл планы бойца UFC
Названы российские регионы в зоне риска из-за лесных пожаров
YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне
Минобороны оценило положение заблокированных в «Азовстали» боевиков «Азова»
Раскрыто число пострадавших при стрельбе в торговом центре в США
Падение астероида образовало самую горячую породу на Земле
Вирусолог назвал продлевающий пандемию COVID-19 фактор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.