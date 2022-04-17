Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Рейтинг Шольца достиг рекордно низкого уровня

Insa: 49% немцев недовольны работой канцлера ФРГ Шольца, рекордо низкий уровень

Фото: John MacDougall / Reuters

Рейтинг одобрения канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг рекордно низкого уровня. По данным института изучения общественного мнения Insa, его работой недовольны 49 процентов немцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Согласно результатам опроса, работу Шольца, возглавившего германское правительство в декабре 2021 года, одобряют лишь 38 процентов граждан. Такой показатель недовольства стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Также, больше половины респондентов недовольны работой федерального правительства (55 процентов против 35 процентов).

Уточняется, что участие в исследовании приняли 1002 человека. Однако газета не сообщает, в какой период проводился опрос и какова статистическая погрешность.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену также достиг рекордно низкого показателя. Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минообороны России предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие
Врач предупредил об опасности боли в горле
В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье
Раскрыты подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС
ЦБ разрешил россиянам переводить средства в рублях на зарубежные счета
В Британии сообщили о нежелании союзников США поддерживать санкции против России
Литва пропустит застрявшие на границе грузовики из России и Белоруссии
Капризов установил новый рекорд по голам за сезон в матче НХЛ
Писатель из Югославии назвал особенности Москвы в начале 20 века
Ким Чен Ын посетил испытания нового дальнобойного оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.