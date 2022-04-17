Рейтинг Шольца достиг рекордно низкого уровня

Insa: 49% немцев недовольны работой канцлера ФРГ Шольца, рекордо низкий уровень

Рейтинг одобрения канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг рекордно низкого уровня. По данным института изучения общественного мнения Insa, его работой недовольны 49 процентов немцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Согласно результатам опроса, работу Шольца, возглавившего германское правительство в декабре 2021 года, одобряют лишь 38 процентов граждан. Такой показатель недовольства стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Также, больше половины респондентов недовольны работой федерального правительства (55 процентов против 35 процентов).

Уточняется, что участие в исследовании приняли 1002 человека. Однако газета не сообщает, в какой период проводился опрос и какова статистическая погрешность.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену также достиг рекордно низкого показателя. Телеканал сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним, уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента.

