Стала известна дата возвращения в эфир программы «Жить здорово!»

Телепрограмма «Жить здорово!» выйдет в эфир 18 апреля в 10:00 на Первом канале

Телевизионная программа «Жить здорово!» на Первом канале, которую ведет Елена Малышева, вернется в эфире в понедельник, 18 апреля. Передача выйдет на экраны в 10:00. Соответствующая информация появилась на сайте канала.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.

Позже Малышева прокомментировала слухи о закрытии передачи и о своем переезде в США на постоянное место жительства. «Ничего не закрыто. Я в Москве», — заявила телеведущая.

Первый канал также опроверг информацию о закрытии проекта. Там сообщили, что «Жить здорово!» не выходит в эфир, как и другие развлекательные программы. «Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — подчеркнули представители телеканала.