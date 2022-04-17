В Британии сообщили о нежелании союзников США поддерживать санкции против России

Economist: давние союзники США отказываются вводить санкции против России

Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отказываются вводить санкции против России. О нежелании союзников США поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы пишет британский журнал Economist.

Отмечается, что самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны. «В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес», — пишет издание.

В материале также говорится, что многие страны отказываются от критики или ограничительных мер против Москвы в связи с коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или страхом потерять торгового партнера.

По мнению автора статьи, западные государства «зациклились на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света».

Как сообщает издание, на Ближнем Востоке и в Турции позицию западных стран называют лицемерной и корыстной с учетом войны Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году. По словам автора, «теплый прием» Европы, который был оказан украинским беженцам, «вызывает возмущение по сравнению с ее отношением к сирийским беженцам».

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы. «Пока прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий», — высказался министр.

