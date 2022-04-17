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Российский стоматолог перечислила нетипичные симптомы зубной боли

Стоматолог Мария Балакирева заявила, что зубная боль может проявляться в виде насморка

Фото: Unsplash

Российский стоматолог Мария Балакирева перечислила нетипичные симптомы зубной боли. Комментарий специалиста приводит издание «Вечерняя Москва».

Специалист заявила, что подобные неприятные ощущения могут дислоцироваться не только в области челюсти. Например, иногда они проявляются в виде насморка, воспаления лимфоузлов, головной боли, боли в глазу или отдаленных частях тела, отметила врач.

«Так как голова связана с зубочелюстной системой, естественно, головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов (восьмых, нижних) корни часто соприкасаются, идут на нервы», — пояснила Балакирева, указав, что сбои в организме и простуда также могут сказываться на зубочелюстной системе.

Однако собеседница издания подчеркнула, что заметить данную проблему способен только грамотный врач. Так, зачастую в подобных случаях пациентам ставят неверный диагноз.

Ранее в апреле врач-стоматолог Алексей Антипенко назвал опасные последствия, к которым может привести игнорирование чистки зубов вечером. Специалист заявил, что отказ от гигиены полости рта перед сном приводит к обострению кариеса и последующему разрушению зубов. Особенно важно, по его словам, вычищать углеводные остатки пищи, так как разные виды живущих во рту бактерий особенно любят простые сахара и переваривают их очень быстро, из-за чего в процессе их жизнедеятельности образуются большое количество кислот, в том числе фолиевой, уксусной, янтарной и яблочной.

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Алина Гостева
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