Российский стоматолог перечислила нетипичные симптомы зубной боли
Российский стоматолог Мария Балакирева перечислила нетипичные симптомы зубной боли. Комментарий специалиста приводит издание «Вечерняя Москва».
Специалист заявила, что подобные неприятные ощущения могут дислоцироваться не только в области челюсти. Например, иногда они проявляются в виде насморка, воспаления лимфоузлов, головной боли, боли в глазу или отдаленных частях тела, отметила врач.
«Так как голова связана с зубочелюстной системой, естественно, головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов (восьмых, нижних) корни часто соприкасаются, идут на нервы», — пояснила Балакирева, указав, что сбои в организме и простуда также могут сказываться на зубочелюстной системе.
Однако собеседница издания подчеркнула, что заметить данную проблему способен только грамотный врач. Так, зачастую в подобных случаях пациентам ставят неверный диагноз.
Ранее в апреле врач-стоматолог Алексей Антипенко назвал опасные последствия, к которым может привести игнорирование чистки зубов вечером. Специалист заявил, что отказ от гигиены полости рта перед сном приводит к обострению кариеса и последующему разрушению зубов. Особенно важно, по его словам, вычищать углеводные остатки пищи, так как разные виды живущих во рту бактерий особенно любят простые сахара и переваривают их очень быстро, из-за чего в процессе их жизнедеятельности образуются большое количество кислот, в том числе фолиевой, уксусной, янтарной и яблочной.