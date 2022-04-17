Бывший игрок ЦСКА нанес тяжелую травму сопернику в матче АПЛ и расплакался

Футболист «Вэст Хэма» Влашич нанес тяжелую травму игроку «Бернли» Вествуду и расплакался

Бывший игрок ЦСКА Никола Влашич, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», нанес тяжелую травму сопернику в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В ходе борьбы за мяч Влашич столкнулся с хавбеком «Бернли» Эшли Вествудом, у которого при падении вывернулась стопа. Футболист не смог продолжить игру, с поля его унесли на носилках. После случившегося Влашич не смог сдержать эмоций и расплакался.

В декабре Влашич попал в список худших трансферов АПЛ. В августе 2021 года игрок перешел в лондонский «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей и забил один мяч.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В 108 матчах в составе московского клуба футболист забил 33 мяча.