Украина попросила 50 миллиардов долларов у «большой семерки» и МВФ

Советник Зеленского Устенко заявил, что Украина просит 50 миллиардов долларов у G7 и МВФ

Украина попросила 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и Международного валютного фонда. Об этом сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Олег Устенко, передает РИА Новости.

«Президент четко сказал по поводу того, что речь идет приблизительно про 7 миллиардов евро на месяц — это дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать», — указал он.

Устенко добавил, что Зеленский апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов на период в полгода, чтобы решить проблему дефицита на продолжительное время. Помимо стран G7 задействовано еще несколько треков, добавил советник.

По его словам, для привлечения средств Украина рассматривает также беспроцентный кредит и перераспределение квот специальных прав заимствования (SDR) в МВФ, в этом случае полученные деньги не придется возвращать.

Ранее, 9 апреля, стало известно, что Международный валютный фонд одобрил создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине. Он предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов для помощи украинской стороне.

