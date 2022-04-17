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Подполковник МВД России попал под подозрение после потери шприца с героином

Подполковник МВД из Калужской области потерял шприц с героином, который был уликой по делу

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

В отделе МВД России по Боровскому району Калужской области проводится проверка в отношении подполковника полиции, потерявшего шприц с героином, который был уликой по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Baza.

В 2019 году полицейский изъял шприц с героином массой 0,039 грамма. Судя по документам, он после осмотра вещественного доказательства убрал его в камеру хранения. В уголовном деле имеется соответствующая запись.

В ходе недавней проверки вещдока в камере не оказалось. Тщательные поиски в помещении также оказались безрезультатными.

Сотрудники службы собственной безопасности МВД полагают, что ответственный за хранение подполковник не сдал шприц, а потерял либо присвоил. Он может стать фигурантом двух уголовных дел: о халатности в связи с утратой улики и незаконном обороте наркотиков.

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Любовь Ширижик
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