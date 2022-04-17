Зеленский заявил о невозможности Украины отказаться от своих территорий

Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от территорий, но готова к переговорам

Украина не может отказаться от своих территорий, но готова вести диалог с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

По его словам, Украина «будет говорить» при возможности России «разговаривать» и чем быстрее начнутся переговоры, тем меньше погибнет людей. При этом украинский лидер оговорился, что диалог двух государств может быть «не на основании российского ультиматума». «Это вопрос отношения к нам», — пояснил Зеленский.

Он также допустил второй вариант развития ситуации, заявив, что Украина «может сражаться с Россией и десять лет».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.