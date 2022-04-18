Задержанных в Карачаево-Черкесии сторонников ИГ отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО троих сторонников ИГ, готовивших теракт в Карачаево-Черкесии

Троих сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии, отправили в СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудники ФСБ задержали их утром 18 апреля в Черкесске. По версии спецслужб, фигуранты по указанию боевиков ИГ планировали совершить теракт на одном из объектов органов власти.

Дома у злоумышленников оперативники изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, схемы, средства связи, интернет-инструкции по изготовлению средств террора и переписку с террористами, в которой обсуждалось преступление.

В отношении россиян возбудили дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц») части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее 15 апреля сообщалось, что в Калужской области ФСБ задержала четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».