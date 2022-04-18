Поджегшую бездомного россиянку осудили на 12 лет

В Екатеринбурге отправили в колонию на 12 лет женщину, которая заживо сожгла бездомного

В Екатеринбурге суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 33-летнюю местную жительницу, которая заживо сожгла бездомного. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Как пишет издание e1.ru, заседание проходило с участием присяжных, семь из восьми человек посчитали вину фигурантки доказанной. Также они решили, что подсудимая не заслуживает снисхождения. Сама женщина вину не признала.

По данным следствия, в ночь на 24 мая прошлого года она увидела во дворе дома на улице Луначарского двух незнакомых спящих мужчин, рядом с которыми стояли бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями. Желая бросить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим, женщина решила убить одного из бездомных. Она вылила на потерпевшего содержимое двух бутылок и подожгла его зажигалкой. Мужчина получил термические ожоги 80 процентов поверхности тела и верхних дыхательных путей, его госпитализировали, он скончался в больнице на следующий день. Обвиняемая скрылась с места происшествия, однако вскоре ее задержали.

В СКР отметили, что пострадать мог и второй бездомный мужчина: легковоспламеняющаяся жидкость не загорелась на нем лишь по случайности.