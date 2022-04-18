Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне бросились скупать туры с кешбэком после продления программы на неделю

Ростуризм: более 500 тысяч россиян купили туры с кешбэком после продления программы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россияне бросились скупать туры внутри страны с туристическим кешбэком после продления программы на неделю. Об ажиотажном спросе на поездки рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, за последние семь дней акцией воспользовались 500 тысяч отечественных туристов. Всего с начала 2022 года путевки по программе купили более 2,4 миллиона человек. В общей сложности приобретено туров на 44 миллиарда рублей.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Уточняется, что за все время действия программы путешественникам на карты вернулось 8,4 миллиарда рублей кешбэка. Как сообщила Догузова, в рамках инициативы детского туристического кешбэка, стартовавшей 31 марта, продано уже 130 тысяч путевок в детские лагеря. Родителям, купившим поездки, уже вернулось два миллиарда рублей.

Дополнительный этап продаж туров с кешбэком запустили как антикризисную меру в ночь с 14 на 15 марта. Изначально планировалось продлить окно продаж до 1 мая, но позже Ростуризм ограничил действие акции до 15 апреля. По словам экспертов, с момента старта программы увеличился средний чек на поездки, а также в пять раз выросли продажи путевок по стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.