Россияне бросились скупать туры с кешбэком после продления программы на неделю

Ростуризм: более 500 тысяч россиян купили туры с кешбэком после продления программы

Россияне бросились скупать туры внутри страны с туристическим кешбэком после продления программы на неделю. Об ажиотажном спросе на поездки рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, за последние семь дней акцией воспользовались 500 тысяч отечественных туристов. Всего с начала 2022 года путевки по программе купили более 2,4 миллиона человек. В общей сложности приобретено туров на 44 миллиарда рублей.

Уточняется, что за все время действия программы путешественникам на карты вернулось 8,4 миллиарда рублей кешбэка. Как сообщила Догузова, в рамках инициативы детского туристического кешбэка, стартовавшей 31 марта, продано уже 130 тысяч путевок в детские лагеря. Родителям, купившим поездки, уже вернулось два миллиарда рублей.

Дополнительный этап продаж туров с кешбэком запустили как антикризисную меру в ночь с 14 на 15 марта. Изначально планировалось продлить окно продаж до 1 мая, но позже Ростуризм ограничил действие акции до 15 апреля. По словам экспертов, с момента старта программы увеличился средний чек на поездки, а также в пять раз выросли продажи путевок по стране.