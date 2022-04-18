Алтайские ученые разработали ферменты верблюда для импортозамещающего сыроделия

Ученые АлтГУ получили рекомбинантный химозин верблюда и марала для изготовления сыров

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали рекомбинантные ферменты, позволяющие изготавливать сычужные сыры, которые в будущем смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита из-за антироссийских санкций. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков.

Отмечалось, что ученые получили рекомбинантный химозин верблюда (один из компонентов молокосвертывающих ферментов — прим. «Ленты.ру»), который ранее не производился в России. Кроме того, сотрудники АлтГУ первыми в мире смогли получить химозин марала.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом», — рассказал Щербаков, отметив, что сейчас уже ведутся переговоры с крупнейшей продуктовой компанией страны по получению ферментов для изготовления сыров.

Сообщалось, что ученые успели изготовить пробную партию сыров с использованием новых ферментов. По словам Щербакова, сыр получился вкусным.

Ранее в апреле челябинская птицефабрика «Равис» принялась делать котлеты для импортозамещения продукции в рестораны сетей быстрого питания. «Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — рассказала директор компании по мясопереработке Лариса Гатченко.