Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Алтайские ученые разработали ферменты верблюда для импортозамещающего сыроделия

Ученые АлтГУ получили рекомбинантный химозин верблюда и марала для изготовления сыров

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали рекомбинантные ферменты, позволяющие изготавливать сычужные сыры, которые в будущем смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита из-за антироссийских санкций. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков.

Отмечалось, что ученые получили рекомбинантный химозин верблюда (один из компонентов молокосвертывающих ферментов — прим. «Ленты.ру»), который ранее не производился в России. Кроме того, сотрудники АлтГУ первыми в мире смогли получить химозин марала.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом», — рассказал Щербаков, отметив, что сейчас уже ведутся переговоры с крупнейшей продуктовой компанией страны по получению ферментов для изготовления сыров.

Сообщалось, что ученые успели изготовить пробную партию сыров с использованием новых ферментов. По словам Щербакова, сыр получился вкусным.

Ранее в апреле челябинская птицефабрика «Равис» принялась делать котлеты для импортозамещения продукции в рестораны сетей быстрого питания. «Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — рассказала директор компании по мясопереработке Лариса Гатченко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.