В Госдуме рассказали о намерении ЦБ судиться из-за резервов

Депутат Аксаков рассказал о планах ЦБ судиться из-за резервов

Центробанк намерен судиться с правительствами западных стран из-за заблокированных золотовалютных резервов, рассказал «Известиям» депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если подходить объективно к ситуации, то суд должен однозначно принять решение по использованию резервов для погашения обязательств», — отметил Аксаков, не пояснив, в какую инстанцию регулятор собирается подавать иск и кто будет указан в качестве ответчиков.

Также депутат прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и некоторых западных политиков, говоривших о неизбежности дефолта по российскому госдолгу. По его словам, разговоры о дефолте — искусственно созданная ситуация. В свою очередь представители Белого дома заявляли, что у Москвы есть три опции на выбор: объявить дефолт, использовать для обслуживания госдолга текущие нефтегазовые поступления или расходовать остающиеся резервы.

В начале марта часть золотовалютных резервов ЦБ, номинированная в долларах, евро, фунтах и иенах, была заблокирована властями США, Евросоюза, Великобритании и Японии в рамках антироссийских санкций. Сперва Вашингтон сделал исключение, разрешив обслуживание госдолга из замороженных активов, однако затем отменил его.

Россия в свою очередь настаивает на том, что резервы должны быть разморожены. В качестве варианта разрешения ситуации предлагается обслуживать еврооблигации в рублях с тем, чтобы инвесторы покупали на них валюту после разблокировки резервов.

