В Красноярском крае при поддержке «РН-Ванкор» прошел День оленевода

В Советской речке Красноярского края при поддержке «РН-Ванкор» прошел День оленевода

В поселке Советская Речка Туруханского района Красноярского края, который расположен вблизи Ванкорского кластера, прошел главный праздник коренных малочисленных народов Севера – День оленевода. «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», выступило генеральным партнером мероприятия.

Самой зрелищной частью праздника стали гонки на оленьих упряжках. Победители в мужском и женском заездах получили подарки от нефтяников - новые снегоходы «Буран», жизненно важные в условиях Заполярья. Жители Советской Речки соревновались также в национальной борьбе, прыжках через нарты и метании маута на хорей (аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей).

На конкурсе «Лучшая хозяйка тундры» женщины презентовали национальные блюда из рыбы и мяса оленя, а также этнические изделия декоративно-прикладного творчества, традиции создания которых передаются из поколения в поколение уже сотни лет. Большой интерес у гостей праздника вызвала фото-выставка о ключевых эпизодах освоения месторождений Ванкорского кластера.

Советская Речка сегодня — единственный поселок в Туруханском районе, где коренные народы Севера продолжают разведение северных оленей. Здесь проживает 110 представителей КМНС. Среди них — эвенки, ненцы, а также самые малочисленные национальности: кеты, которых сегодня насчитывается около тысячи во всем мире и селькупы с общей численностью чуть более четырех тыс. человек. Все они носители древней культуры, архаичных традиций и уникального языка, которые оберегают нефтяники «РН-Ванкор» в рамках социальной политики.

Сохранение традиционного уклада жизни коренного населения, проживающего на территории производственной деятельности предприятий «Роснефти» – важное направление масштабной благотворительной программы, реализуемой в Туруханском районе и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также в Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Нефтяники развивают инфраструктуру северных поселков, строят жилье для местных жителей, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания КМНС.

