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США назвали условие возвращения посольства в Киев

Представитель Госдепа Прайс: США вернут посольство в Киев, когда позволит безопасность

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал условие возвращения американского посольства в Киев, пишет ТАСС.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон возобновит работу посольства, как только это позволит сделать ситуация с безопасностью. «Мы восстановим дипломатическое присутствие как только сможем. Безопасность американских дипломатов и работающих с ними является приоритетом», — пояснил он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне заявлял, что решение о возвращении дипмиссии прорабатывают специалисты в области безопасности. Ранее в Киеве возобновили работу посольства Франции и Италии.

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Марина Совина
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