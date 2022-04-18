США заявили об отсутствии угроз для доминирования доллара в мировой экономике

Замглавы Минфина США выразил надежду, что доллар останется доминирующей валютой в мире

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил об отсутствии угроз для доминирования доллара в мировой экономике. Его слова передает РИА Новости.

Адейемо выразил надежду, что доллар останется доминирующей валютой в мире. По его словам, этому способствуют сила экономики США и ликвидность американской валюты, а санкции против России не заставят страны отвернуться от него. Он добавил, что попытки стран отдалиться от экономики США пока не удавались.

Замглавы Минфина напомнил, что Россия решила снизить зависимость от американской валюты еще в 2014 году, а некоторые действия были предприняты перед началом спецоперации на Украине. Однако в настоящее время доллар для международных транзакций используют около 80 процентов российских финансовых институтов.

