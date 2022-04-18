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В Уфе появится новый эко-отель

Компания «Ак Яр» построит в Уфе работающий круглый год эко-отель

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

В Уфе планируется открытие эко-отеля, работающего круглый год. Представители потенциального инвестора, компании «Ак Яр», заявили об этом на встрече с Корпорацией развития Республики Башкортостан, пишет «Башинформ».

Заведение собираются построить на побережье реки Белая. Проект эко-отеля предполагает возведение глэмпингов, предназначенных для гостей любого возраста. Территорию вокруг отеля оборудуют детской площадкой, пляжной зоной и объектами для активного отдыха. Для посетителей комплекса организуют экскурсии по реке на катерах, прогулки на квадроциклах и сапбордах.

Отмечается, что запуск эко-отеля создаст 15 рабочих мест. Объем инвестиций на начальном этапе проекта составит около 50 миллионов рублей.

«Уфа становится одним из главных туристических центров России, и нам нужно быть готовыми к кратному увеличению туристического потока, создавая инфраструктуру для полноценного отдыха. Совместно с инвестором мы доработаем концепцию и технические детали проекта, после чего сможем перейти к дальнейшим этапам его реализации», — заявил гендиректор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Корпорация развития республики занимается оптимизацией процесса вхождения инвесторов в регион, оказывает поддержку и ускоряет реализацию проектов.

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Евгений Шульгин
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