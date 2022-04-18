Суд отправил россиянина в колонию на 20 лет за двойное убийство

В Подмосковье мужчину осудили на 20 лет за убийство сожительницы и ее подруги

В Подмосковье суд приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за убийство сожительницы и ее знакомой в Электростали. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Россиянина также признали виновным в совершении преступления по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом и следствием установлено, что в октябре 2020 года злоумышленник, держа в руках отвертку и размахивая ей перед лицом дочери своей возлюбленной, угрожал ей расправой. В период с 26 ноября по 4 декабря того же года он вместе с сожительницей и ее подругой находился в одной из квартир. В какой-то момент на почве личной неприязни мужчина 14 раз ударил ножом в шею свою избранницу, после чего та скончалась на месте. Затем с целью сокрытия преступления он убил и ее знакомую.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина 13 раз ударил ножом бывшую жену, а затем убил малолетнюю дочь.