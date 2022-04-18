Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

Елизавета II отказалась от свечей, которые она заказывала у мастера из села Бурмистрово

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от фигурных свечей, которые она регулярно заказывала у любимого мастера из Новосибирской области. Об этом сообщает KP.RU.

55-летняя жительница села Бурмистрово Алла Михайловна более пяти лет делает свечи и продает их онлайн в разные регионы России и за рубеж. В 2016 году она решила сделать подарок английской королеве и отправила ей свечи в виде розы. По словам женщины, изделия понравились монарху, о чем она написала в ответном письме, и с тех пор началось их сотрудничество.

Героиня материала рассказала, что каждый год изготавливала по 100 свечей для Букингемского дворца. Стоимость каждого предмета декора варьировалась от 42 до 59 долларов без учета затрат на доставку. Однако сейчас королева отказалась от привычного заказа. Аналогичная ситуация произошла с другими западными клиентами.

Материалы по теме:
Не дождетесь. Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
Не дождетесь.Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
21 апреля 2016
«Выпить королева тоже может» Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
«Выпить королева тоже может»Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
24 октября 2020

«Стали писать гадости, мол, не берите у нее свечи, она русская. Пришлось отправить несколько точек на временные каникулы. Со многих интернет-площадок временно ушли. Остался только один американский сайт, — уточнила россиянка. — Отвалилось много европейских стран: Италия, Франция, Испания, Германия. Люди там агрессивно настроены».

Помимо этого, мастер пожаловалась на проблемы с транспортировкой свечей из-за закрытия авиасообщения со многими странами. Вдобавок специалистка сообщила о подорожании расходных материалов, из-за чего ей также пришлось увеличить стоимость продукции.

В апреле бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы. Даррен МакГрейди признался, что королева любит картофель фри с филе рыбы, обвалянным в панировке, а затем запеченным в духовке. По его словам, для нее он резал картофель на идеально ровные прямоугольники, как в игре «Дженга».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Заявление Банка России о трансформации экономики разъяснили
«ВКонтакте» бесплатно поддержит новых авторов
Посол России обвинил США в краже российских активов
США задержали поставку F-16 Болгарии из-за боязни утечки данных в Россию
Семья пленного британца попросила поскорее обменять его на Медведчука
С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына
Названы разрушающие отношения черты характера
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры
Канадская журналистка оценила отсутствие российских фигуристов на юниорском ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.