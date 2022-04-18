Военный эксперт предупредил об угрозе из-за дрейфующих мин в Черном море

Военный эксперт Литовкин: гражданские суда могут потонуть из-за мин в Черном море

Военный эксперт Дмитрий Литовкин предупредил об угрозе для грузовых и туристических судов из-за дрейфующих в Черном море мин, размещенных Украиной. Его слова передает URA.RU.

Как напомнил Литовкин, гражданские суда не занимаются проверкой дрейфующих мин. Они лишь идут по навигации, выполняя рейсовое задание, и следят за тем, чтобы не столкнуться с другими кораблями. «Поэтому, что угодно может случиться, если судно встретиться минами, малозаметными на воде, оно потонет. Одним словом, товарищи боеприпасы установили, но плохо, их посрывало», — сказал заявил, отметив, что дрейфующие мины стали «взрывчаткой, плывущей по воле волн».

Кроме того, дрейфующие мины могут заблокировать пролив Босфор. По его словам, если боеприпас попадет туда, то высока вероятность, что подорвется «какой-нибудь сухогруз». «От удара его развернет и он заблокирует Босфор», — добавил Литовкин. Он также пояснил, что обнаружением возможных дрейфующих мин занимаются военные корабли.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

Турция уже обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. Еще одна мина была найдена экипажем румынского рыболовного судна. Турецкий адмирал Яйджи назвал ситуацию с дрейфующими минами военным преступлением Украины.