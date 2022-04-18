Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине

Премьер Молдавии Гаврилица прокомментировала информацию о просьбе Киева продать МиГ-29

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица исключила возможность предоставления военной помощи Украине, передает ТАСС.

По ее словам, есть «более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой», которые могут предоставить Украине военную помощь.

«Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны», — заявила Гаврилица, комментируя по просьбе журналистов информацию о запросе Киева продать истребители МиГ-29.

Глава правительства отказалась подтверждать факт обращения Киева.

Ранее СМИ сообщили, что в первые дни российской спецоперации Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, но получила отказ. По данным журналистов, Кишинев решил не «раздражать Россию».