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Экономист назвал способ воплотить «мечту» о конце гегемонии доллара в мире

Экономист Адалатиян: созданная Россией, Китаем и Ираном валюта прекратит гегемонию доллара

Фото: Pixabay

Экономист Джамшид Адалатиян назвал способ воплотить «мечту» многих стран о конце гегемонии доллара в мире. По его мнению, прекратить господство поможет создание торгового союза и новой мировой валюты Россией, Китаем и Ираном, передает издание Resalat.

Эксперт отметил, что если несколько стран, которые находятся под санкциями, смогут договориться о расчетах в иной валюте, а не в долларах, то в дальнейшем последний будет слабеть, а мировой спрос на него — снижаться.

Адалатиян добавил, что этот процесс займет длительное время, сценарий возможен только в долгосрочной перспективе, поскольку доллар используется в сделках с тысячами видов товара и сырья.

«Очень многие страны мечтают о том, чтобы устранить доллар как мировую валюту, устранить его господство на мировой сцене. Но пока Америка остается ведущей мировой экономикой, доллар будет мировой валютой», — подытожил экономист.

Ранее испанский портал Rebelión рассказал о «хитроумной мере» России против гегемонии доллара. По мнению авторов статьи, Москва ответила США, переведя оплату за газ в рубли.

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Марина Совина
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