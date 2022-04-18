Google опроверг рассекречивание военных объектов России на картах

Google заявил, что изменений в размытие спутниковых снимков территории России не вносилось

Google опроверг рассекречивание стратегических объектов России на картах, пишет ТАСС.

Представитель компании заявил агентству, что никаких изменений в размытие спутниковых снимков российской территории не вносилось. 18 апреля в СМИ распространилась информация, что у пользователей сервиса Google Maps появилась возможность рассмотреть военные и стратегические объекты страны с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Ранее в Госдуме назвали Google отделом пропаганды Госдепа. Так, зампредседателя комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин заявил, что американские платформы являются оружием в информационной войне против России и занимаются пропагандой и цензурой.