Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Google опроверг рассекречивание военных объектов России на картах

Google заявил, что изменений в размытие спутниковых снимков территории России не вносилось

Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

Google опроверг рассекречивание стратегических объектов России на картах, пишет ТАСС.

Представитель компании заявил агентству, что никаких изменений в размытие спутниковых снимков российской территории не вносилось. 18 апреля в СМИ распространилась информация, что у пользователей сервиса Google Maps появилась возможность рассмотреть военные и стратегические объекты страны с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Ранее в Госдуме назвали Google отделом пропаганды Госдепа. Так, зампредседателя комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин заявил, что американские платформы являются оружием в информационной войне против России и занимаются пропагандой и цензурой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Уничтожение украинского штурмовика попало на видео
США назвали условие для отмены санкций против России
Названы самые востребованные места отдыха у жителей и гостей столицы
Google опроверг рассекречивание военных объектов России на картах
Минобороны РФ заявило о нежелании Украины открывать гумкоридоры в сторону России
Депутат объяснил обеспокоенность Зеленского судьбой батальона «Азов»
Роналду рассказал о смерти ребенка
Сын обманом лишил россиянку квартиры
США пригрозили Китаю последствиями в случае военных поставок России
США определили следующую цель для антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.