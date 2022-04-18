В Ингушетии обнаружили останки пяти солдат времен Великой Отечественной войны

Поисковые отряды нашли в Ингушетии останки пяти солдат времен Великой Отечественной войны

Поисковые отряды нашли недалеко от ингушского Малгобека останки пяти солдат Красной армии. Об этом сообщает ТАСС.

Поиски погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны идут в рамках всероссийской акции «Вахта памяти».

«Мы находимся возле старого города Малгобек, здесь шли очень ожесточенные бои в дни Малгобекской стратегической оборонительной операции. Здесь, по всей видимости, находилось санитарное захоронение», — рассказал руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов. По его словам, отсюда удалось поднять четверых бойцов Красной армии, тело еще одного обнаружили в окопе.

При погибших солдатах нашли остатки обмундирования, пуговицы, несколько патронов к винтовке Мосина.

«"Вахту памяти — 2022" мы открыли 6 апреля и с тех пор вели разведывательные работы. К нам изъявили желание приехать представители разных поисковых отрядов, но присоединиться к нам смогли поисковики отряда "Курган" из Нижнего Новгорода и отряда „Кавказ“ из Дагестана», — сообщил Дзейтов.