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Рэпер Исайя Рашад прокомментировал свое секс-видео с участием другого мужчины

Рэпер Исайя Рашад поблагодарил фанатов за поддержку после слива его секс-видео

Фото: Paras Griffin / Getty Images

Во время выступления на фестивале «Коачелла» американский рэпер Исайя Рашад прокомментировал слив своего секс-видео с участием другого мужчины. Об этом сообщает The Independent.

Музыкант поблагодарил фанатов за поддержку. «Я вижу все сообщения и весь позитив. Вы заставляли меня жить эти последние пару месяцев», — сказал он.

Рашад также запустил на экране видеокомпиляцию, на которой можно увидеть артистов Joe Budden, The Game и DJ Akademiks. Все люди в кадре говорят, что попытка раскрыть гомосексуальность исполнителя только усилила поддержку со стороны поклонников. В ролике отмечается, что после скандала его песни начали ползти вверх в чартах. «Я рад, что он наконец может быть самим собой», — заявил один из участников видео.

В начале 2022 года в сети появилась запись, на которой двое мужчин занимаются сексом. Пользователи сети предположили, что в кадре присутствует Рашад.

Исайя Рашад является одним из основателей хип-хоп-коллектива The House и участником лейбла Top Dawg Entertainment. В 2016 году у него вышел дебютный альбом The Sun's Tirade, который занял 17-е место в чарте Billboard 200.

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Евгений Шульгин
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