Россиянам дали три рабочих совета по подготовке грядок для хорошего урожая

Садовод Жашкова: добавление соломы при подготовке почвы позволит получить хороший урожай

Садовод Татьяна Жашкова дала три доступных и рабочих совета по подготовке почвы грядок к посевному сезону. Получить хороший урожай овощей, ягод и зелени, по ее словам, можно, если обеспечить посадкам правильное питание. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала россиянам не забывать о компосте при вскапывании грядок. Это органическое удобрение позволит сделать почву более питательной и освежит ее. «Самый лучший питательный источник для почвы — это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо работает и добавление под перекопку соломы, чтобы улучшить свойства грунта», — пояснила Жашкова.

Также садовод рекомендовала рыхлить землю вилами, а не вспахивать ее. По ее словам, перевороты почвы лопатой убивают ее микрофлору, которая помогает растениям расти крепкими и лучше плодоносить. Формировать грядки Жашкова советовала при помощи плоскореза Фокина, который позволит достичь желаемой цели максимально быстро и при минимальном количестве физических усилий.

Ранее российский агроном Октябрина Ганичкина назвала сорта овощей и зелени, которые лучше всего будут расти на балконе. Специалист посоветовала выращивать на балконе петрушку, укроп, салат и компактные сорта помидоров.

