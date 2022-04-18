В Дагестане захотели организовать добычу лития

В Дагестане заявил о возможной организации добычи лития

Власти Дагестана сообщили о проведенной переоценке запасов месторождений лития на территории региона и о возможности организации его добычи для последующего производства карбоната лития. Об этом сообщает ТАСС.

Вещество необходимо в том числе для изготовления современных аккумуляторных батарей.

По словам министра промышленности республики Низама Халилова, самые крупные месторождения лития в Дагестане — Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское. Только в Южно-Сухокумское прогнозный объем производства соединений лития на данном месторождении оценивается в 5-6 тысяч тонн в год. «Проведена переоценка запасов, и планируется рассмотреть возможность создания производства карбоната лития», — рассказал он.

Министр считает, что открытие литиевого производства в Дагестане может стать серьезной точкой роста для экономики региона. Он также напомнил, что дагестанские месторождения лития — единственные на юге страны. Ближайшие похожие месторождения находятся в Восточной Сибири и Якутии.

