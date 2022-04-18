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Мишустин утвердил концепцию развития рынков в России

Премьер Мишустин утвердил концепцию развития продовольственных рынков в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития продовольственных рынков в России, сообщается на сайте правительства.

План развития концепции включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регулирования, а также «практические шаги по формированию целостной системы» продовольственных рынков.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — отметил Мишустин на совещании правительства, его слова приводит РИА Новости.

Также он напомнил, что президент Владимир Путин назвал одной из ключевых задач на текущий год увеличение выпуска и поставок качественных и доступных продуктов питания.

По словам Мишустина, в связи с этим необходимо внести изменения в национальные стандарты. Этим должны заняться Минпромторг и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Платон Щукин
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