Мишустин утвердил концепцию развития рынков в России

Премьер Мишустин утвердил концепцию развития продовольственных рынков в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития продовольственных рынков в России, сообщается на сайте правительства.

План развития концепции включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регулирования, а также «практические шаги по формированию целостной системы» продовольственных рынков.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — отметил Мишустин на совещании правительства, его слова приводит РИА Новости.

Также он напомнил, что президент Владимир Путин назвал одной из ключевых задач на текущий год увеличение выпуска и поставок качественных и доступных продуктов питания.

По словам Мишустина, в связи с этим необходимо внести изменения в национальные стандарты. Этим должны заняться Минпромторг и вице-премьер Дмитрий Григоренко.