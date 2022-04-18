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В Татарстане появятся девять мини-ферм по производству молока

Девять новых мини-ферм по производству молока появятся в Нижнекамском районе в 2022 году

Фото: Shutterstock

Новые мини-фермы по производству молока появятся в Нижнекамском районе в 2022 году. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на заместителя руководителя исполкома муниципалитета Альфреда Нигматзянова.

По информации издания, за последние шесть лет в Татарстане разместили 47 ферм, еще девять на данный момент находятся на стадии строительства. Отмечается, что численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 апреля — 10 747 голов, в том числе 4443 коровы. Суточный надой молока по району составляет более 97,1 тонны.

«Нижнекамский район занимает девятое место по надою молока на одну фуражную корову по Республике Татарстан», — подчеркнул спикер и добавил, что в общей сложности на фермы были выделены субсидии в размере более 12 миллионов рублей.

В декабре 2021 года в Татарстане также состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов крупного рогатого скота. Новая ферма появилась в поселке Псеево Менделеевского района благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода республики на сумму 16,6 миллиона рублей. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 миллионов рублей.

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Майя Пономаренко
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