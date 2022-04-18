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В РАН оценили возможность существования МКС без России

Научный сотрудник РАН Эйсмонт предрек прекращение существования МКС в случае ухода России

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Работа Международной космической станции (МКС) в случае ухода из проекта России станет невозможна, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт , пишут «Известия».

По его словам, сейчас станция продолжает работать в прежнем режиме: «так, как будто бы ничего не произошло». Космонавты и астронавты выполняют свои действия совместно «без каких-то там трудностей, ожидаемых и неожидаемых». В условиях мирового кризиса ученый назвал эксплуатацию МКС одним из важных вопросов.

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Он оценил возможность работы МКС без России. «Если Россия уходит из этого, то все. МКС прекращает свое существование, с этим справиться никто не сможет. Это совершенно точно, и это понимают все, это понимают американцы», — предрек он.

Ранее профессор Индианского университета в Блумингтоне Уильям Бьянко рассказал, что создание МКС было политическим решением. По его словам, сотрудничество казалось привлекательным для администрации бывшего президента Билла Клинтона как демонстрация более тесных связей с Москвой.

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Марина Совина
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