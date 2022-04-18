Женщина четыре раза стала матерью за один год

The Sun: у одной женщины за 13 месяцев появилось на свет четверо детей

У 45-летней американки по имени Трейси за 13 месяцев появилось на свет четверо детей. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, ее старший сын, которому было 10 лет, чувствовал себя одиноко и мечтал о братике или сестренке. Тогда она решила воспользоваться услугами суррогатной матери, но в день подписания контракта обнаружила, что беременна сама. Суррогатная мать родила ей близнецов Пайпер и Пресли, а она сама — дочь, которую назвала Харлоу.

В тот же год Трейси снова забеременела. Ее последний сын появился на свет на 29-й неделе беременности и был недоношенным. Тем не менее родителям удалось позаботиться о малыше, и он вырос абсолютно здоровым. «Это прекрасное приключение. У меня пять детей — подросток и четверо дошкольников, и мы живем в самом центре Нью-Йорка!» — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что не заметившая собственной беременности жительница Ливерпуля Рэйчел Фогарти внезапно родила в отделении неотложной помощи. По словам Фогарти, накануне родов ей стало плохо из-за резкой боли.

