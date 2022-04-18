Женщина заработала крупную сумму на выборе идеальных имен для детей богачей

Американка Тейлор Хамфри заработала на том, что подбирает имена для детей богачей

33-летняя американка Тейлор Хамфри заработала крупную сумму на том, что подбирает идеальные имена для детей богачей. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, она основала компанию What's in a Baby Name, которая специализируется на выборе имен для будущих детей в богатых семьях. Индивидуальный список вариантов обходится ее клиентам в 1,5 тысячи долларов (около 120 тысяч рублей). За дополнительную плату она может подобрать малышу имя, которое будет созвучно названию компании, которой владеют родители. Стоимость ее услуг в этом случае может достигать 10 тысяч фунтов стерлингов (805 тысяч рублей). В прошлом году, по словам Хамфри, она придумала имена для более чем ста детей.

Хамфри находит имена, вдохновляясь титрами фильмов и названиями улиц, использует нумерологию, отслеживает тенденции в базе данных социального обеспечения и отмечает имена, которые реже используют из-за негативных ассоциаций с определенными брендами или национальными бедствиями. По ее словам, она даже выявила тенденцию, что после пандемии в моду стали возвращаться более длинные имена, поскольку у людей было больше времени, чтобы насладиться неспешными занятиями.

Хамфри признается, что заинтересовалась подбором имен еще в 2015 году. Она обратила внимание, что ее посты в соцсетях вызывают особый интерес у читателей, когда в них говорится о любимых детских именах и их значениях. Первоначально она раздавала советы бесплатно, а потом решила на этом заработать.

Ранее сообщалось, что в Австралии любящий выпекать десятиклассник открыл собственное бистро с пончиками и заработал 55 тысяч австралийских долларов (4 миллиона рублей). Эту сумму он получил за первые восемь дней.